Пожар в Гане унес жизни 96 людей (фото)

Пожар начался, когда люди в городе пытались справиться с сильными ливнями, которые продолжались два дня. Стихия оставила многих без крова и пищи.

Наводнение мешало усилиям спасателей, сообщил корреспондент ВВС Семи Дарко из Аккры.

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Есть опасения, что число погибших может возрасти. Поиски продолжаются, пишет BBC Украина.

Считается, что люди находились на заправке, прячась от ливня, когда вспыхнул пожар.

Яв Афров спал в автобусе, когда начался пожар. Он рассказал, что прыгнул в воду, а когда вынырнул, его лицо обжег огонь.

"Вода смела меня на другую сторону дороги. Я видел много людей, которые кричали", - рассказал он.

Спикер Билли Анаглейт, которого цитирует агентство АР, сообщает, что вода стала причиной того, что бензин и дизель утекли с заправочной станции, а пожар в соседнем доме стал причиной взрыва.

Президент Джон Махама посетил заправку и заявил, что власти пытаются справиться с последствиями наводнения и пожара.