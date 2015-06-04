Пожар в Гане унес жизни 96 людей (фото)
По меньшей мере 96 человек погибли в пожаре на заправочной станции в столице Ганы. Об этом сообщают пожарные.
Наводнение мешало усилиям спасателей, сообщил корреспондент ВВС Семи Дарко из Аккры.
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Есть опасения, что число погибших может возрасти. Поиски продолжаются, пишет BBC Украина.
Считается, что люди находились на заправке, прячась от ливня, когда вспыхнул пожар.
Яв Афров спал в автобусе, когда начался пожар. Он рассказал, что прыгнул в воду, а когда вынырнул, его лицо обжег огонь.
"Вода смела меня на другую сторону дороги. Я видел много людей, которые кричали", - рассказал он.
Спикер Билли Анаглейт, которого цитирует агентство АР, сообщает, что вода стала причиной того, что бензин и дизель утекли с заправочной станции, а пожар в соседнем доме стал причиной взрыва.
Президент Джон Махама посетил заправку и заявил, что власти пытаются справиться с последствиями наводнения и пожара.