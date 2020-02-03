Foreign Policy: Госдеп заставлял Помпео развеять сомнения Украины в политике США

Рабочая записка призывает главу американского ведомства бороться со смятением, которое возникло из-за импичмента.

Внутренняя записка Госдепартамента США, написанная перед поездкой Госсекретаря Майка Помпео в Украину на этой неделе, призвала его убедить Киев, что администрация Дональда Трампа преследует «одну миссию» в Украине. Это была попытка развеять сомнения, которые появились из-за политических подходов, которые теперь под вопросом в ходе процесса импичмента американского лидера.

Записка, которая оказалась в распоряжении Foreign Policy, тщательно намекает на проблемы, которые сейчас лежат в основе процедуры импичмента. Хоть команда Трампа преследовала давние американские политические приоритеты в Украине, такие как борьба с коррупцией и продвижение демократии на фоне украинской потребности обороняться от агрессии России, люди из окружения Трампа преследовали совершенно другую цель, которая даже противоречила официальной политике. Они давили на правительство Украины, требуя начать расследование против политического оппонента Трампа, задерживая критически важную военную помощь для украинской армии.

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«Несмотря на изменения в руководстве посольства и политическую неопределенность, наша команда остается твердой, ориентированной на результат и сосредоточенной на достижении целей украинской Революции достоинства и укреплении интересов США в регионе», - говорится в записке для Помпео.

«Ваше подтверждение поддержки нашей древней двухпартийной политики в отношении Украины будет не только важное для украинцев, но и укажет нашему посольству и широкому внешнеполитическому сообществу США, что мы действительно одна команда, которая преследует одну миссию в Украине, которая служит американскому народу», - говорится в документе.

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Прибыв в Киев в пятницу, Помпео хотел заверить украинское правительство, что США поддерживают Украину, несмотря на политический шторм, который обрушился на Вашингтон. Но его команда в Госдепартаменте пристально следила за сигналами и для себя. После встречи с представителями украинской власти, он встретился также с работниками посольства США. Он провел неформальную беседу и сделал несколько «селфи» с персоналом. У посольства в Киеве нет полноценной посла уже больше шести месяцев.