Киев не согласился преследовать политического оппонента американского президента, но республиканцы, похоже, готовы это сделать сами

Стоит вспомнить, как началась сага о Дональде Трампе и Украине. Американский президент совершал коррупционное давление на украинское правительство с требованием объявить призрачное расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена. Последний стал ключевым политическим соперником действующего лидера США.

Когда схему раскрыли, украинская сторона так и не сделала заявлений, которые Трамп требовал. Однако, благодаря позорной помощи некоторых республиканцев в Конгрессе, он все же достиг своей изначальной цели: абсолютно безосновательно замазать Байдена грязью. Об этом пишет Washington Post.

«Есть гора доказательств того, что поведение Байдена было вредно для США», - написал в Twitter сенатор Линдси Грэм.

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«Партийные собрания в Айове пройдут в следующий понедельник. И мне действительно интересно посмотреть, повлияет ли нынешняя дискуссия на избирателей в штате и на тех, кто ходит на партийные собрания демократов. Будут ли они поддерживать вице-президента Байдена на данном этапе?» - сказал на прошлой неделе сенатор-республиканец Джонни Эрнст.

На фоне рассмотрения в Сенате вопроса о целесообразности импичмента Трампа, республиканцы пытаются защитить его, утверждая, что на самом деле нужно преследовать Байдена. Сын бывшего вице-президента США Хантер был членом совета директоров украинской энергетической компании Burisma в то же время, когда его отец давил на украинское правительство, требуя уволить Генпрокурора, который якобы расследовал дело против фирмы. Кажется подозрительным? На самом деле оказалось, что этот эпизод пуст. Генпрокурор не вел расследование против компании. А требования его уволить соответствовали позиции международных организаций, союзников США и ключевых членов Конгресса. Его уволили не потому, что он расследовал коррупционные дела, а потому что он этого как раз не делал. Конгрессу в те времена сообщали о ситуации с украинским Генпрокурором и о действиях вице-президента США. И ничто не указывает на то, что Байден сделал хоть что-то в Украине в интересах своего сына.

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Однако, несмотря на то, что Байден боролся с украинской коррупцией, республиканцы настаивают, что его стоит преследовать за якобы ее разжигание. Поведение Линдси Грэма было особенно позорным, так как он использовал свою позицию председателя Комитета Сената по вопросам юстиции для продвижения расследования против бывшего вице-президента. Он объявил начало формальной процедуры проверки и попросил Госдепартамент передать документы.

«Мы не будем жить в мире, в котором проверяют только республиканцев», - сказал он в декабре, намекая при этом, что якобы существует определенное равенство между действиями Байдена и коррупцией Трампа.

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Но морального равенства, по мнению Washington post, нет. Нет ни одного обоснованного дела против Байдена. А дело против Тармпа – абсолютно наоборот. У него не было причин давить на Украину и требовать расследование против Байдена. Он гражданин США, которого американские правоохранители ни в чем не подозревают.

Коррупционная схема давления на президента Украины ради грязи на оппонента не увенчалась успехом. Плохо, что сенаторы США взялись за эту работу вместо Киева.