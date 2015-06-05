Британские учителя будут следить за потенциально экстремистским поведением учащихся

Эта программа следит за внутренней перепиской школьников через чаты и в различных социальных сетях, предупреждая о появлении подозрительных ключевых слов или о посещении экстремистских сайтов, передает Би-би-си.

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При выявлении первых тревожных сигналов, указывающих на радикализацию ученика, работников школы призывают не поднимать тревогу сразу же, а приступать к анализу всего комплекса его поведения.

С февраля этого года британский закон о противодействии терроризму требует от государственных школ принимать меры по предотвращению радикализации школьников-мусульман.

Однако Национальный профсоюз учителей выразил опасение, что это требование вызовет прекращение общественной дискуссии на эту тему. В заявлении профсоюза говорится также, что некоторые преподаватели опасаются, что их могут привлечь к ответственности в случае принятия ими неверных решений.

Этот вопрос привлек всеобщее внимание после нашумевшего случая, когда в феврале этого года три ученицы лондонской школы отправились в Сирию, чтобы влиться в ряды "Исламского государства". Сейчас они находятся в городе Ракка, оплоте этой джихадистской группировки.

Их родители жаловались, что полиция, школа и местные власти ничего не сделали, чтобы предупредить их о планах девушек примкнуть к джихадистам.

В марте на турецко-сирийской границе были пойманы еще несколько британских подростков, намеревавшихся примкнуть к боевикам-исламистам. Всего же, по имеющимся сведениям, воевать на стороне "Исламского государства" отправились из Британии порядка 2 тыс. человек.