Матери террористов ИГИЛ через соцсети просят своих детей покинуть группировку - The Guardian

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на The Guardian, матери боевиков распространяют в социальных сетях обращение к террористам, в котором просят их вернуться домой и цитируют строки из Корана.

Согласно сообщению, в открытом письме "Матери за жизнь" напоминают, что ислам учит уважать родителей и не заставлять их страдать.

"Даже если вы думаете, что смерть даст вам лучшую жизнь, помните, что даже пророк Мухаммед (мир ему) говорил: "Рай лежит под ногами ваших матерей". Оставив нас против нашей воли, чтобы отдать свою жизнь и забрать жизни других, вы растоптали наши усилия, боль и честь и ушли прочь", - говорится в призыве матерей.

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Участницы организации "Матери за жизнь", среди которых есть как мусульмане, так и приверженцы других вероучений, говорят, что своим посланием через социальные сети они хотят бросить вызов тем, кто заманил их детей на войну.

"Социальные сети, кажется, стали сильным инструментом террористов в вербовке молодежи. Мы решили выбить клин клином", - прокомментировала мать террориста из Канады Крис Бондрю. Организации "Матери за жизнь" помогает немецкий Институт исследования радикализации. Несколько экспертов учреждения по вопросам ислама помогают подобрать религиозные аргументы, чтобы повлиять на экстремистов "Исламского государства".