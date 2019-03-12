Американка выиграла в лотерею 30 раз за один день

Шанс угадать верную последовательность равнялся один к десяти тысячам.

Жительница американского города Ричмонд, штат Вирджиния, купила 30 лотерейных билетов в один день, и все они оказались счастливыми.

Об этом сообщает информационный портал USA Today.

Дебора Браун (Deborah Brown) рассказала, что в день покупки билетов ей всюду попадалось сочетание чисел 1-0-3-1. Женщина доверилась интуиции и купила 20 лотерейных билетов Pick 4 и вписала в них эти номера. Затем она приобрела еще десять билетов в другом магазине.

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Каждый билет стоил один доллар, а самый крупный приз в лотерею составлял пять тысяч долларов. Таким образом Браун выиграла 150 тысяч долларов, потратив всего 30 долларов.

По словам американки, когда она пришла за кушем, ее «чуть удар не хватил». Организаторы лотереи заявили ей, что шанс угадать верную последовательность равнялся один к десяти тысячам.

Браун пока не знает, на что потратит выигрыш. Возможно, деньги пойдут на ремонт дома.