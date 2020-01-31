США являются самым жестким защитником территориальной целостности Украины в мире - Помпео

Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины по присоединению к НАТО и по сближению с Евросоюзом.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заверяет, что США являются самым жестким защитником суверенитета и территориальной целостности Украины в мире.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Помпео сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Госсекретарь США сообщил, что обсудил с украинским президентом отношения Украины с Россией.

«Соединенные Штаты под руководством президента Трампа являются самым жестким защитником суверенитета и территориальной целостности Украины в мире. Мы поддерживаем усилия Украины по присоединению к НАТО и по сближению с Европейским Союзом», - подчеркнул Помпео.

Также он напомнил, что в июле 2018 года была обнародована Крымская декларация, в которой четко заявлено, что «Крым является частью Украины, и США никогда не признают попытки России аннексировать его».

Кроме того, Помпео напомнил, что в марте 2019 года в координации с партнерами из Канады и Евросоюза были введены санкции в ответ на неспровоцированную атаку России на украинские корабли в Керченском проливе, которая произошла в ноябре 2018 года.

В декабре 2019 года были применены санкции против РФ в связи с построением российского проекта «Северный поток-2».

По словам Помпео, реализация проекта «Северный поток-2» создает для России возможность свободы действий для дестабилизации ситуации в Украине.