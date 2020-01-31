В яблочко: появилось видео ликвидации группы российских наемников с ПТУРа (видео)

На записи видно, как управляема ракета попадает в группу вооруженных людей, которые заходят в одноэтажное здание.

В сети показали видео уничтожения российских военных в Сирии с противотанкового ракетного комплекса. Читайте такжеПоявилось видео ликвидации танка Т-72 в Сирии Кадры были опубликованы в Telegram-канале офицера ВСУ Анатолия Штефана. На записи видно, как управляема ракета попадает в группу вооруженных людей, которые заходят в одноэтажное здание. "Момент приобретения русскими "ихтамнетами" билетов на концерт Кобзона в Сирии", – иронизировал украинский боец. Как сообщал УНИАН, российская авиация в ночь на 30 января нанесла удар по больнице и пекарни на северо-западе Сирии.

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