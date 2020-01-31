В яблочко: появилось видео ликвидации группы российских наемников с ПТУРа (видео)
10:46, 31 января 2020Мир
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На записи видно, как управляема ракета попадает в группу вооруженных людей, которые заходят в одноэтажное здание.
Видеозапись сделана в Сирии / скриншот из видео
В сети показали видео уничтожения российских военных в Сирии с противотанкового ракетного комплекса.
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Кадры были опубликованы в Telegram-канале офицера ВСУ Анатолия Штефана.
На записи видно, как управляема ракета попадает в группу вооруженных людей, которые заходят в одноэтажное здание.
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