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В яблочко: появилось видео ликвидации группы российских наемников с ПТУРа (видео)

10:46, 31 января 2020
Мир
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Видеозапись сделана в Сирии / скриншот из видео

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Кадры были опубликованы в Telegram-канале офицера ВСУ Анатолия Штефана.

На записи видно, как управляема ракета попадает в группу вооруженных людей, которые заходят в одноэтажное здание.

"Момент приобретения русскими "ихтамнетами" билетов на концерт Кобзона в Сирии", – иронизировал украинский боец.

Как сообщал УНИАН, российская авиация в ночь на 30 января нанесла удар по больнице и пекарни на северо-западе Сирии.

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