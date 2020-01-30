Парламент Шотландии оставит флаг ЕС возле здания после Brexit

Консерваторы, лейбористы и либерал-демократы настаивали на том, что "неполитическое" решение о снятии флага должен оставаться действующим.

Шотландские депутаты проголосовали за то, чтобы флаг Евросоюза продолжал висеть возле здания парламента в Эдинбурге после Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Флаг планировали спустить в пятницу в 23:00 по Гринвичу, когда Великобритания официально покинет ЕС. Но члены шотландского парламента проголосовали за то, чтобы отменить решение после жарких дебатов. "За" проголосовали 63 депутата, 54 были против.

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Председательствующий Кен Макинтош предупредил министров, что флаги "не должны становиться политическим вопросом" и что они "отражают наши правовые отношения".

Первый министр Никола Стерджен, возглавляющая Шотландскую национальную партию (SNP), выступающую за членство ЕС, призвала к тому, чтобы флаг ЕС продолжал развеваться, вызывая гнев оппозиционных партий.

Консерваторы, лейбористы и либерал-демократы настаивали на том, что "неполитическое" решение о снятии флага должно оставаться в силе.

Отдельно и, как и ожидалось, депутаты партии Стерджен поддержали призыв провести второй референдум о независимости Шотландии.

SNP утверждает, что Brexit изменил "материальные обстоятельства" отношений Шотландии с остальной Британии, поскольку большинство шотландцев проголосовало за то, чтобы остаться в ЕС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее несколько раз исключал возможность проведения очередного референдума.