В Кремле уточнят, будет ли направлено Зеленскому приглашение на парад 9 мая в Москве

Об этом Песков сказал, комментируя слова Зеленского о том, что сговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны.

В Кремле уточнят, сохранилось ли у них намерение направить приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить парад 9 мая в Москве после его слов о том, что сговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, мне нужно это уточнить (будет ли приглашение – УНИАН). Я пока не готов ответить на этот вопрос, но могу повторить, что подобные высказывания (Зеленского – УНИАН) кроме сожаления и непонимания ничего не вызывают. Все остальное подлежит уточнению», - ответил Песков на вопрос, будет ли Кремль отправлять Зеленскому приглашение посетить парад 9 мая после его заявления в Польше.

Как сообщал УНИАН, в августе 2019 года помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона направит Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.

27 января Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Освенциме заявил, что только сплоченность международного сообщества может дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий. «Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездействие», - сказал Зеленский.