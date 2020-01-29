Экс-депутат Госдумы объяснил "основной смысл" отставки правительства РФ

По его словам, Путин распустил правительство, чтобы повысить себе рейтинг, хотя это ему не особо удалось.

Роспуск правительства в России президент Владимир Путин затеял, чтобы успокоить местную элиту и пустить пыль в глаза каким-то транзитом власти, что в действительности произойдет не ранее 2024 года.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал бывший депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев.

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"У Путина есть время до 2024 года. Он все решения принимает в последний момент. Просто количество этих обсуждений в России превысила некую разумную величину, и поэтому Путин сейчас бросил кость всей российской политической элите, вот смотрите - появился определенный сценарий транзита власти. Хотя понятно, что слово "транзит" - это слово-обманка, поскольку, что бы там не произошло, Путин останется при власти. Вопрос лишь - в каком виде", - уверен политик.

По его словам, Путин распустил правительство, чтобы повысить себе рейтинг, хотя это ему не особо удалось.

"Любые изменения людьми воспринимаются с доверием. Но, как показала последняя социология, он повысил свой рейтинг лишь на 2%. Я думаю, что основной смысл смены правительства в краткосрочном плане - это эффект новизны. В долгосрочном же плане, когда президент назначает на пост премьера человека не слишком раскрученного, как Дмитрий Медведев, а чисто техническую фигуру, как Михаил Мишустин, то это означает, что всю ответственность за "косяки" Путин берет на себя. Основной смысл отставки правительства как раз и заключается в том, чтобы вывести Медведева из-под удара, а также для того, чтобы Медведев оказался чистеньким, если придется реализовывать еще раз сценарий с рокировками", - добавил Пономарев.