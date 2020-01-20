В США произошло сразу две стрельбы: есть погибшие, много пострадавших (видео)

В Канзас-Сити неизвестный в упор расстрелял людей, стоявших в очереди у входа в один из баров.

В США злоумышленники устроили сразу две стрельбы в разных городах, в результате чего погибли люди.

Читайте такжеВ США на улице произошла перестрелка: один полицейский погиб, еще несколько – ранены

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, в Канзас-Сити - один погибший и 15 раненых. Неизвестный в упор расстрелял людей, стоявших в очереди у входа в один из баров. Как минимум один из пострадавших, по словам медиков, в критическом состоянии. Злоумышленника застрелили полицейские.

На Гавайях жертвами стрельбы стали сами правоохранители. Двое погибли и один ранен. Инцидент произошел в Гонолулу. Мужчина не хотел съезжать с арендованного дома и ударил ножом домовладельца. Когда прибыла полиция, он начал отстреливаться, а затем вообще поджег дом. Пожар перекинулся к соседям, в результате чего пять домов сгорели. В полиции предполагают, что злоумышленник и еще двое людей погибли в пожаре.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года в одном из торговых центров в штате Техас произошла стрельба, в результате которой были ранены 4 человека.