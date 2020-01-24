Ганец погнался за собакой, которая напала на него, и укусил ее в ответ.

В Гане собака погибла после укуса пьяного мужчины.

Об этом сообщает местное издание Pulse со ссылкой на телерепортаж United Television Ghana.

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Инцидент произошел, когда 45-летний Джастис Афлакпуй употреблял местный крепкий напиток акпетеши. Неожиданно в дом вбежала собака, укусила его за ногу и бросилась наутек. Ганец погнался за ней, поймал ее в кустах неподалеку и укусил в ответ.

«Было слышно, как собака лает и воет, будто ей действительно больно. Через несколько минут она замолчала. Я вышел проверить, что случилось, и обнаружил, что после укуса собака погибла, а из ее пасти шла пена», - рассказал брат Афлакпуя.

Акпетеши - спиртной напиток, который распространен в Гане. Его гонят из забродившего пальмового вина или сока сахарного тростника. Как правило, крепость акпетеши составляет от 40 до 50 градусов.

Как сообщал УНИАН, в филиппинском городе Кидапаван, в провинции Котабато, собака ценой cвоей жизни спасла ребенка от ядовитой кобры.