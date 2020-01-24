Россия на следующей неделе направит послания "пятерке" Совбеза ООН о проведении саммита

Целью саммита, по словам Пескова, является "поиск путей для разрядки" в мире.

Кремль направит на следующей неделе послания лидерам государств – постоянных членов Совета безопасности ООН о проведении саммита, чтобы "приступить к поиску путей для разрядки" в мире.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин сформулировал в ходе выступления в Израиле "очень важную инициативу для "пятерки" членов Совбеза - провести в этом году в любое время в любом месте саммит".

"Президент упомянул, что в ближайшие дни будут направлены послания главам государств и правительств упомянутых стран, которые будут содержать уже больше конкретики по сути предложения президента Путина. Эти послания будут отправлены вот в эти предстоящие дни. В первой половине следующей недели уже наши визави получат эти послания, получат информацию", - сказал Песков.

Он также добавил, что Кремль будет "с нетерпением ждать реакции других стран".

"Путин адресовал свой призыв, свои инициативы именно для руководителей "пятерки", и конечно, участие всех чрезвычайно важно с точки зрения общего потенциала, сложения усилий для нахождения ответов на те проблемы, которые перед нами стоят. В одиночку мы их решить не можем", - ответил Песков на вопрос о том, будет ли иметь смысл саммит "пятерки" в усеченном формате, если часть постоянных членов СБ ООН согласится, а часть - нет.

"Для чего (саммит)? Для того, чтобы говорить о той критической массе вызовов в самых различных областях и массах конфликтного потенциала на региональном уровне, на международном уровне. Чтобы именно вот эти вот страны "пятерки" взяли на себя ответственность с тем, чтобы остановить дальнейшее опасное нарастание этой критической массы, поставить себя выше тех разногласий, которые имеются сейчас между этими странами, с тем, чтобы приступить к поиску путей для разрядки, для ответа на те вызовы, которые сейчас стоят перед всем человечеством, с тем, чтобы именно эти пять стран взяли на себя ответственность за эту самую разрядку, которая столь необходима для всех", - сказал Песков.

По его словам, эта инициатива уже получила поддержку от некоторых стран. "Вы знаете, что и Китай поддержал, и, собственно, президент (Франции Эммануэль) Макрон, который вчера присутствовал вместе с Путиным на церемонии, также заявил о своей поддержке этой инициативы", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Как известно, в Совет безопасности ООН входят пять постоянных членов - Китай, Великобритания, США, Франция и РФ, обладающие правом вето.