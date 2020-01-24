Трамп анонсировал обнародование своего мирного плана по Ближнему Востоку

Сделать это он намерен на следующей неделе - к визиту премьера Израиля в Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп намерен обнародовать свой мирный план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Reuters, об этом он заявил в четверг, выступая перед журналистами. По словам Трампа, публикация плана состоится перед визитом в Вашингтон премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на следующей неделе.

Трамп прогнозирует негативную реакцию на его план со стороны палестинцев, но убежден, что он принесет им пользу.

"Это отличный план. План, который действительно сработает", - сказал Трамп. Его встреча с Нетаньяху в Белом доме запланирована на вторник.

Как сообщал УНИАН, Трамп первым из президентов США собрался на марш против абортов.