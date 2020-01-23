Власти США запретили выдавать иранцам инвестиционные визы

Иранцы, которые в настоящее время имеют и должным образом поддерживают статус E-1 или E-2, могут оставаться в США до истечения срока их текущего статуса.

Службы иммиграции и гражданства США прекратили выдачу виз гражданам Ирана для участия в международной торговле или вложений капитала в бизнес США.

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Речь идет о неиммиграционных визах Е-1 и E-2. В сообщении говорится, что решение принято в связи с прекращением действия Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах с Ираном от 3 октября 2018 года, передает kommersant.

На визу Е-1 могут рассчитывать сотрудники фирм, которые проводят экспортно-импортные операции с США или оказывают услуги в США в значительных объемах. Основанием для получения визы Е-2 является покупка или создание предприятий в США.

«Иранцы, которые в настоящее время имеют и должным образом поддерживают статус E-1 или E-2, могут оставаться в США до истечения срока их текущего статуса», - говорится в сообщении службы.