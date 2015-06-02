Обама допустил, что Китай имеет право на спорные территории островов Спратли

Об этом сообщает Голос Америки.

«Но им не следует доказывать это, просто расталкивая всех локтями», – сказал Обама.

Он заявил, что у Соединенных Штатов нет территориальных претензий в этом регионе, но они хотят, чтобы территориальные споры между Китаем и другими странами разрешались мирно.

«Мы не участвуем в этих спорах, – подчеркнул Обама. – Но мы заинтересованы в том, чтобы они разрешались мирно, при помощи дипломатии и в соответствии с международно признанными стандартами. И поэтому мы считаем, что этот намыв территорий, агрессивные действия любой из сторон в этом регионе контрпродуктивны».

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Он сказал, что США готовы сотрудничать с любой страной, желающей «установить нормы и правила, которые способствовали бы продолжению экономического роста и процветанию региона, и осуществлять контроль за соблюдением этих норм и правил».

Как сообщалось ранее, китайские строители искусственно наращивают площадь некоторых спорных островов Спратли, поднимая с морского дна тонны камней и сгружая их на подводные скалы. Разведка США подтвердила подозрения относительно деятельности: КНР наращивает острова для военных целей.