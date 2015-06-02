Обама допустил, что Китай имеет право на спорные территории островов Спратли
Выступая перед группой лидеров стран Юго-Восточной Азии президент США Барак Обама сказал, что «не исключено, что некоторые» из территориальных претензий Китая могут быть обоснованными.
Об этом сообщает Голос Америки.
«Но им не следует доказывать это, просто расталкивая всех локтями», – сказал Обама.
Он заявил, что у Соединенных Штатов нет территориальных претензий в этом регионе, но они хотят, чтобы территориальные споры между Китаем и другими странами разрешались мирно.
«Мы не участвуем в этих спорах, – подчеркнул Обама. – Но мы заинтересованы в том, чтобы они разрешались мирно, при помощи дипломатии и в соответствии с международно признанными стандартами. И поэтому мы считаем, что этот намыв территорий, агрессивные действия любой из сторон в этом регионе контрпродуктивны».
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Он сказал, что США готовы сотрудничать с любой страной, желающей «установить нормы и правила, которые способствовали бы продолжению экономического роста и процветанию региона, и осуществлять контроль за соблюдением этих норм и правил».
Как сообщалось ранее, китайские строители искусственно наращивают площадь некоторых спорных островов Спратли, поднимая с морского дна тонны камней и сгружая их на подводные скалы. Разведка США подтвердила подозрения относительно деятельности: КНР наращивает острова для военных целей.