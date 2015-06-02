Песков о санкциях: они абсурдны и неэффективны, Россия не будет инициировать их отмену

Россия не является инициатором санкций, поэтому президент РФ Владимир Путин в контактах с коллегами вопрос их отмены не поднимает и не будет поднимать. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.

"Тема европейских санкций в отношении России не поднимается президентом в ходе его многочисленных зарубежных контактов. Еще раз повторяю — это не вопрос нашей повестки дня", — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, применение санкций является абсурдным и неэффективным.

Читайте такжеG7 на саммите обсудит новые санкции против России - Белый дом"Россия никогда не была сторонницей санкционной практики. В Москве глубоко убеждены, что эта практика абсурдна, неэффективна и является обоюдоострым оружием", — отметил Песков.

Песков подчеркнул, что Москва не инициировала ввод санкций. "И никогда не будем инициировать", — добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неуместной постановку вопроса о вероятности военного вторжения России в Украину.