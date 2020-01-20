Foreign Policy: Россия вмешивается в войну в Ливии ради давления на Европу

Кремль играл на стороне каждой из сторон в ливийской войне, чтобы стать влиятельным участником переговоров, а теперь он требует снять санкции.

Недавний российско-турецкий саммит в Москве был нацелен добиться прекращения огня в Ливии. Но он закончился провалом после того, как ливийский военачальник Халифа Хафтар ушел, не подписав предложенное мирное соглашение. Один из его главных союзников – это Россия.

Поэтому нежелание военачальника подписывать соглашение поднимает важные вопросы не только о степени российского реального влияния в Ливии, но и о том, действительно ли Москва хочет завершения конфликта. Об этом пишет Foreign Policy, напоминая о том, что Россия впервые заявила о себе как о важном игроке в Ливии в сентябре 2019 года, когда отправила своих наемников на передовую возле Триполи, чтобы они поддержали Хафтара. США и Европа начали волноваться, что Кремль теперь собирается влиять на ливийскую гражданскую войну. Появление российских сил стало горьким напоминанием о той решающей роли, которую Москва сыграла в Сирии, поддерживая режим Башара Асада.

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Неспособность России заставить Хафтара согласиться на прекращение огня может быть сигналом о том, что она не так уж и влияет на военачальника или же что она на самом деле и не пыталась это сделать. Если посмотреть на российскую деятельность в Ливии, можно догадаться, почему она не добивается перемирия.

Москва наладила контакты с различными фракциями конфликта, поддерживая Хафтара и его главного врага – правительство национального согласия Ливии. Также она поддерживает бывших членов режима Муаммара Каддафи. Она использует ливийскую войну, играя на стороне каждого ее участника, пытаясь надавить на Евросоюз ради снятия широких экономических санкций, которые были введены после российского вторжения в Украину в 2014 году.

На данный момент Россия отправила в Ливию около 200 наемников из группы «Вагнер», чтобы они поддержали войска Хафтара, а также предоставила военачальнику три миллиарда долларов финансирования. Однако, этой помощи не достаточно, чтобы изменить ситуацию в его пользу. Две сотни наемников могут изменить равенство в силах обеих сторон. Но они точно не способны захватывать и удерживать под контролем территории, не говоря уже о крупных городах, таких как Триполи.

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Российские деньги могут дать Хафтару определенную опору, но они не помогут военачальнику в ситуации с его долгом в 25 миллиардов долларов, который может подорвать всю его кампанию. Учитывая все это, можно сделать вывод, что военная и финансовая помощь Москвы не задумывалась как решающая. Она лишь поддерживает Хафтара «на плаву», но не дает ему победу.

Российское желание играть за оба лагеря стали очевидными для мира, когда Путин принял в Сочи в октябре 2019 года главного врага Хафтара – премьер-министра правительства национального согласия Фаєза аль-Саррая. А военачальник покинул Москву на прошлой неделе после того, как ему отказали во встрече с Путиным в Кремле. Это стало признаком напряженных отношений между лидерами. После встречи в Сочи Россия готовится заключить соглашение с правительством в Триполи на поставку миллиона тонн пшеницы. Этот шаг усилит экономическую производительность Ливии. Но кроме этого он может изменить рынок, на котором доминируют Франция и Италия, а также сократить влияние ЕС в африканской стране.

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Перспектива того, что конфликт в Ливии затянется, тревожит европейских политиков, поскольку память о кризисе беженцев в 2015 году до сих пор свежая. Более миллиона человек приехали в Европу из разных частей Ближнего Востока и Северной Африки того года. Многие из них бежали от боев в Ливии. Приезд беженцев усилил расовую, этническую и религиозную напряженность в Европе, а также вызвал появление особенно токсической формы исламофобского популизма.

Издание пишет, что российская роль в Ливии сейчас достаточно ограничена. Поэтому европейским столицам не стоит уже сейчас чувствовать давление и соглашаться на российские требования. Риск, конечно же, в том, что Россия может решить увеличить свое вмешательство и усилить давление на Европу. Трудно сказать, чем все закончится для обеих сторон. Но очевидно, что Москва пытается использовать наиболее хаотичные конфликты в мире, чтобы получить геополитическую выгоду в других местах.