Мы люди военные, время непростое: Лукашенко сменил военное руководство Беларуси

Лукашенко назначил госсекретаря Совета безопасности, министра обороны и начальника Генштаба ВС.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил госсекретаря Совета безопасности Беларуси, министра обороны, а также начальника Генштаба ВС Беларуси.

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Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы и принял решение о назначении Андрея Равкова на должность государственного секретаря Совета безопасности, Виктора Хренина на должность министра обороны и Александра Вольфовича на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, передает Белта.

Обращаясь к Андрею Равкову, Лукашенко подчеркнул: "Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать - ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности".

Президент отметил, что госсекретариат Совета безопасности - это орган, который помогает ему работать с силовым блоком. А поскольку армия - ключевой элемент силового блока и ее руководителем всегда назначается очень опытный человек, было принято решение перевести Андрея Равкова в Совбез.

Лукашенко добавил, что перед назначением кандидатов изучались и отрицательные заключения по ним. Однако всех он охарактеризовал как людей подготовленных и преданных Беларуси, "которые не мыслят своей жизни без этого куска земли". "Думаю, у нас общие цели. Перед нами стоят общие задачи, и мы должны будем их решать", - резюмировал он.