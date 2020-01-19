В Алжире в результате столкновения двух автобусов погибли более 10 человек
16:36, 19 января 2020Мир
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Еще почти полсотни людей получили ранения.
Масштабное ДТП произошло в Алжире / alaraby.co.ru
По меньшей мере 12 пассажиров погибли, еще 46 получили ранения в результате столкновения двух автобусов в Алжире.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The New Arab.
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"12 человек погибли, еще 46 ранены из-за столкновения двух автобусов, которое произошло 19 января на северо-востоке Алжира", - сообщает издание со ссылкой на службы экстренной помощи страны.
Отмечается, что погибшие были в возрасте от 19 до 73 лет.
По данным местного издания, директор служб чрезвычайных ситуаций города, вблизи которого произошло смертельное ДТП, заявил о превышении скорости.
Как сообщал УНИАН, в городе Вейпрти в Чехии ночью 19 января вспыхнул пожар в доме для людей преклонного возраста. В результате пожара погибли 8 человек, не менее 30 пострадали.
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