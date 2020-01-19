цей матеріал доступний українською

В Алжире в результате столкновения двух автобусов погибли более 10 человек

16:36, 19 января 2020
Мир
13 0
Масштабное ДТП произошло в Алжире / alaraby.co.ru

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The New Arab.

Читайте такжеВ Йемене атаковали тренировочный лагерь военных, погибли 60 человек

"12 человек погибли, еще 46 ранены из-за столкновения двух автобусов, которое произошло 19 января на северо-востоке Алжира", - сообщает издание со ссылкой на службы экстренной помощи страны.

Отмечается, что погибшие были в возрасте от 19 до 73 лет.

По данным местного издания, директор служб чрезвычайных ситуаций города, вблизи которого произошло смертельное ДТП, заявил о превышении скорости.

Как сообщал УНИАН, в городе Вейпрти в Чехии ночью 19 января вспыхнул пожар в доме для людей преклонного возраста. В результате пожара погибли 8 человек, не менее 30 пострадали.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter