В Алжире в результате столкновения двух автобусов погибли более 10 человек

Еще почти полсотни людей получили ранения.

По меньшей мере 12 пассажиров погибли, еще 46 получили ранения в результате столкновения двух автобусов в Алжире.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The New Arab.

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"12 человек погибли, еще 46 ранены из-за столкновения двух автобусов, которое произошло 19 января на северо-востоке Алжира", - сообщает издание со ссылкой на службы экстренной помощи страны.

Отмечается, что погибшие были в возрасте от 19 до 73 лет.

По данным местного издания, директор служб чрезвычайных ситуаций города, вблизи которого произошло смертельное ДТП, заявил о превышении скорости.

Как сообщал УНИАН, в городе Вейпрти в Чехии ночью 19 января вспыхнул пожар в доме для людей преклонного возраста. В результате пожара погибли 8 человек, не менее 30 пострадали.