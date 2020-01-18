Протесты в Ливане: полиция применила слезоточивый газ и водометы

В результате разгона демонстрантов десятки активистов получили ранения.

В столице Ливана Бейруте полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы.

Об этом сообщает издание AlJazeera.

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В результате разгона демонстрантов десятки активистов получили ранения.

"Силы безопасности использовали слезоточивый газ и водяную пушку, чтобы разогнать демонстрантов, пытающихся достичь площади мучеников, которая является центром многомесячного протестного движения в Ливане, призывающего к переменам в политической и финансовой жизни страны", - говорится в сообщении.

Напомним, массовые уличные протесты начались в Ливане 17 октября, после того как правительство анонсировало введение сбора на пользование мессенджерами, такими как WhatsApp, для осуществления телефонных звонков. Сбор должен был составлять в пересчете 0,20 доллара США в день. Впоследствии правительство отменило это решение, однако протесты не утихли. Акции протеста практически парализовала жизнь страны.