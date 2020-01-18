В США приготовили самый большой в мире батончик Snickers (фото)
17:33, 18 января 2020Мир
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Техасский Snickers, который весит более двух тонн, попадет в книгу рекордов Гиннеса.
Батончик весит более 2,1 тонны / фото: fox44news.com
На заводе Mars Wrigley в техасском городе Вако приготовили самый большой в мире батончик Snickers.
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Об этом сообщает телеканал Fox 44.
Достижение уже зарегистрировано и попадет в книгу Рекордов Гиннеса. Батончик весит более 2,1 тонны и составляет более 60 сантиметров в ширину. По массе он равен 43 тысячам обычных батончиков.
На изготовление рекордного батончика Snickers рабочим завода в Вейко понадобилась неделя. Каждый сотрудник компании Mars в США получит от него кусочек.
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