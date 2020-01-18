В США приготовили самый большой в мире батончик Snickers (фото)

Техасский Snickers, который весит более двух тонн, попадет в книгу рекордов Гиннеса.

На заводе Mars Wrigley в техасском городе Вако приготовили самый большой в мире батончик Snickers.

Читайте такжеПервый номер комикса Marvel продали за рекордные 1,26 миллиона долларов

Об этом сообщает телеканал Fox 44.

Достижение уже зарегистрировано и попадет в книгу Рекордов Гиннеса. Батончик весит более 2,1 тонны и составляет более 60 сантиметров в ширину. По массе он равен 43 тысячам обычных батончиков.

На изготовление рекордного батончика Snickers рабочим завода в Вейко понадобилась неделя. Каждый сотрудник компании Mars в США получит от него кусочек.

Как сообщал УНИАН, в Индии испекли самый длинный в мире торт, длина которого составляет 6,5 километра.