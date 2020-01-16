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В Индии испекли самый длинный в мире торт (фото)

12:10, 16 января 2020
Мир
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Готовили торт около 1,5 тысячи пекарей и поваров / afp

Читайте также123 твита за сутки: Трамп установил личный рекорд в TwitterОб этом сообщает AFP.

Отмечается, что торт готовили около 1,5 тысячи пекарей и поваров.

Гигантский десерт разместили на тысячах столов в прибережном к Аравийскому морю штате Триссур.

Весит мега-торта 27 тонн, в нем 12 тонн сахара и муки. Чтобы приготовить десерт, поварам понадобилось почти 4 часа.

Таким образом в Индии установили новый рекорд Гиннесса, который ранее принадлежал китайским пекарями из округа Цзыси. Они в 2018 году приготовили десерт, длина которого была около 3,2 километра.

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