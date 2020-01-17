В Москве запланировали митинг против изменений в Конституцию от Путина: власти - не против

Правительство Москвы согласовало проведение митинга на 10 тысяч человек.

В Москве на первый день февраля запланирован митинг противников конституционной реформы, ранее предложенной президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает "Интерфакс", правительство российской столицы согласовало проведение десятитысячного митинга.

По словам собеседника агентства, согласован митинг на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9. Организатора митинга не сообщили.

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Как сообщал УНИАН, ранее Путин огласил ежегодное послание к Федеральному собранию, в котором предложил внести изменения в Конституцию России. По словам президента РФ, предложенные им поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции.