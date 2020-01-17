Forbes: Даже признание Ирана в уничтожении самолета МАУ кажется сомнительным

Все указывает на то, что иранские военные стреляли по украинскому авиалайнеру «вслепую», не обращая даже внимание на то, что он уже был за теоретической зоной поражения их системы ПВО.

Когда Иран признал в минувшее воскресенье, что его военные действительно сбили украинской авиалайнер, убив 176 человек на борту, высокопоставленный офицер объяснил, что операторы системы ПВО по ошибке спутали пассажирский самолет с крылатой ракетой.

Если это правда, тогда это не единственная ошибка, которую сделали иранские солдаты, - пишет Forbes. По словам экспертов, трагическая ирония в том, что если они действительно верили в приближение крылатой ракеты, тогда они стреляли с расстояния, с которого у них было мало шансов попасть в такую крошечную и способную маневрировать цель. Фактически они запустили ракету-перехватчик «вслепую».

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Решение открыть огонь появилось после того, как операторы ракетной батареи класса «земля-воздух» пропустили все ключевые детали, которые позволили бы им правильно идентифицировать пассажирский самолет. Поэтому, по мнению экспертов, это вызывает сомнения в надлежащей подготовке иранских военных.

«Трудно себе представить, как они могли ошибиться в стольких сферах», - сказал изданию научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джастин Бронк.

Председатель аэрокосмического крыла войск иранских «Стражей исламской революции» генерал Амир Али Хаджизадех сказал в прошлую субботу, что рейс PS 752 авиакомпании МАУ был сбит мобильной установкой противовоздушной обороны, которая была развернута для защиты ракетной базы в селе Бидканех вблизи Тегерана. По его словам, экипаж системы спутал авиалайнер Boeing 737-800 с крылатой ракетой на расстоянии 19 километров.

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Видео с камеры наблюдения, которое опубликовало издание New York Times во вторник, показывает, как две ракеты-перехватчики были запущены и детонировали. Это видео дает возможность рассчитать расстояние от системы ПВО до самолета. По словам военного аналитика и соучредитель аналитического центра Air Power Australia Карло Коппа, самолет был за 12,9 километров от установки, когда в него попала первая ракета. Сама установка, скорее всего, стояла на южном конце ракетной базы в Бидканехе.

Максимальный радиус действия установки Тор-М1, согласно данным российского производителя «Алмаз-Антей», составляет 12 километров. Поэтому самолет был за пределами этого радиуса. По словам Коппа, даже если предположить, что реальная эффективность системы лучше, расстояние и геометрия наведения на вражеский самолет на том маршруте, на котором двигался авиалайнер, сделали запуск ракет выстрелом «вслепую». Даже тренировочные материалы для таких систем не советуют делать что-то подобное.

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Выстрел со стороны самолета усложнял для системы контроля огня установки работу с определения поправки учитывая траекторию движения по цели. А иранские военные якобы считали, что это небольшая, быстрая и способна маневрировать ракета. По словам Коппа, даже в случае Boeing 737, если бы лайнер изменил свой курс в южном направлении после запуска ракет, это привело бы к промаху.

«За 16 секунд ракета пролетела бы. Авиалайнер увеличил бы свое расстояние относительно пусковой установки на несколько километров. Поэтому когда ракета преодолела это расстояние, ее система наведения прекратила бы работать. Поэтому она пролетела бы мимо, как камень», - сказал Копп.

Остается также не понятным, как операторы Тор-М1 могли перепутать авиалайнер с вражеской ракетой, которая была бы значительно меньше и быстрее. Boeing 737-800 двигался по маршруту, который часто используют пассажирские самолеты, взлетая из международного аэропорта в Тегеране. Он поднялся на 2,5 тысячи метров с относительно небольшой скоростью в 500 километров в час. Крылатые ракеты обычно движутся на высоте до 100 метров и со скоростью 850 километров в час и выше.

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Авиалайнер был оснащен исправным транспондером, который транслировал уникальный идентификационный код радара. И операторы Тор-М1 его бы увидели, если бы отправили соответствующий сигнал запроса. Установка также оснащена системой телескопии, чтобы операторы могли прицелиться визуально в случае блокировки электронного радара. Фактически это камера с большими линзами. Если бы иранские военные использовали ее, они бы увидели украинский Boeing-737-800.