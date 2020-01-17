Отвозил к себе домой и кормил: пакистанец спас 100 человек, застрявших в сугробах

Мужчина отвозил спасенных людей к себе домой и кормил.

Пакистанец Сулеман Хан в городе Кветта спас жизни более 100 человек, которые на автомобилях застряли в сугробах.

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У потерпевших не хватало запасов еды, сообщает 112.ua со ссылкой на Geo TV. Несколько дней назад в Пакистане из-за сильных снегопадов образовались пробки на шоссе Кветта-Жоб. Там застряли сотни автомобилей, а пассажиры не знали, что делать в таких суровых погодных условиях без достаточных запасов продовольствия и одежды.

Хан спасал пассажиров и отвозил их в безопасное место на собственной машине, а затем кормил их у себя дома. Более того, Сулеман делился с попавшими в пробку топливом для авто и обеспечивал их безопасность.

За последние три дня в Пакистане погибло более 100 человек, поскольку оползни, лавины и сильные морозы обрушились на горные районы страны.