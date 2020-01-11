Гастрономический рекорд: в Ивано-Франковске сварили тонну баноша (видео)
В Ивано-Франковске в огромном котле сварили тонну баноша и установили первый в 2020 году гастрономический рекорд Украины.
Читайте такжеНовый рекорд: украинец проехал на мотоцикле пять километров по Днепру (видео)Как передает корреспондент УНИАН сегодня в центре Ивано-Франковска на Вечевом майдане установили рекорд по изготовлению самого большого количества баноша. Этим популярным гуцульским блюдом угощали всех желающих.
Готовили банош 5 известных в городе шеф-поваров.
Для приготовления этого блюда на АО «Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод» изготовили специальный огромный казан. Размешивать блюдо помогали известный стронгмен Назар Павлив и другие силачи.
«Мы начали готовить блюдо утром в 7.00, а уже в 15.00 рекорд был зафиксирован, и все желающие отведали наш банош», – отметила организатор гастрономического рекорда, директор КП «Центр развития города и рекреации» Руслана Василюк.
По ее словам, средства для установления рекорда предоставили меценаты.
Эксперт Национального реестра рекордов Павел Горишевский зафиксировал рекорд и вручил соответствующий сертификат.
«Рекорд установлен. Сварено 1420 литров баноша. Предыдущий рекорд составлял 113 килограммов», – отметил эксперт.
Также сегодня в Ивано-Франковске установлен рекорд по самой массовой колядке во время Рождественского шествия.
Справка УНИАН. Бануш или банош – блюдо, которое готовят из кукурузной муки и сметаны, заправляют шкварками, грибами и брынзой. Распространено в карпатском регионе Украины. Это гуцульское блюдо, без которого не обходятся любые праздничные угощения.