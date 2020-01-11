Гастрономический рекорд: в Ивано-Франковске сварили тонну баноша (видео)

Готовили банош 5 известных в городе шеф-поваров.

В Ивано-Франковске в огромном котле сварили тонну баноша и установили первый в 2020 году гастрономический рекорд Украины.

Читайте такжеНовый рекорд: украинец проехал на мотоцикле пять километров по Днепру (видео)Как передает корреспондент УНИАН сегодня в центре Ивано-Франковска на Вечевом майдане установили рекорд по изготовлению самого большого количества баноша. Этим популярным гуцульским блюдом угощали всех желающих.

Готовили банош 5 известных в городе шеф-поваров.

Для приготовления этого блюда на АО «Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод» изготовили специальный огромный казан. Размешивать блюдо помогали известный стронгмен Назар Павлив и другие силачи.

«Мы начали готовить блюдо утром в 7.00, а уже в 15.00 рекорд был зафиксирован, и все желающие отведали наш банош», – отметила организатор гастрономического рекорда, директор КП «Центр развития города и рекреации» Руслана Василюк.

По ее словам, средства для установления рекорда предоставили меценаты.

Эксперт Национального реестра рекордов Павел Горишевский зафиксировал рекорд и вручил соответствующий сертификат.

«Рекорд установлен. Сварено 1420 литров баноша. Предыдущий рекорд составлял 113 килограммов», – отметил эксперт.

Также сегодня в Ивано-Франковске установлен рекорд по самой массовой колядке во время Рождественского шествия.

Справка УНИАН. Бануш или банош – блюдо, которое готовят из кукурузной муки и сметаны, заправляют шкварками, грибами и брынзой. Распространено в карпатском регионе Украины. Это гуцульское блюдо, без которого не обходятся любые праздничные угощения.