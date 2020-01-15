Самолет, летевший из Варшавы в Москву, вернулся в аэропорт из-за техосмотра

Возникла необходимость дополнительной проверки системы электроснабжения.

В аэропорт Варшавы вернулся самолет авиакомпании LOT с 63 пассажирами на борту, выполнявший рейс из польской столицы в Москву.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польские СМИ, приземление прошло благополучно. Причиной такого решения экипажа стало сообщение бортового компьютера, выданное спустя несколько десятков минут после взлета. В нем шла речь о необходимости проведения технического осмотра - дополнительной проверке системы электроснабжения. Командир экипажа принял решение о возвращении в Варшаву.

Компания-перевозчик заверила в отсутствии угрозы для пассажиров, а подобный вид сообщения назвали рекомендацией для экипажа, выполнить которую следует при наличии такой возможности.

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По словам представителя LOT, после осмотра самолет снова вылетит в Москву. Время предполагаемой задержки - 2 часа.

Как сообщал УНИАН, накануне в Одессе из-за плохой погоды не смог приземлиться Boeing 737 из Шарм-эль-Шейха.