Жительница Австралии о бушующих пожарах: Мы боготворим пожарных и молимся о дожде

Охватившие несколько австралийских штатов масштабные лесные пожары – одна из самых обсуждаемых в мире тем. В огненной стихии, которую остановить практически невозможно, уже погибли около тридцати человек, десятки считаются пропавшими без вести. Уничтожены тысячи жилых домов, колоссальный ущерб нанесен фермерским хозяйствам, туристической инфраструктуре, жертвами стихии стали миллионы животных… И, по прогнозам экспертов, ситуация будет ухудшаться.

По официальным данным, в Австралии проживают около 38 тысяч этнических украинцев. Многие из них - в регионах, наиболее страдающих от пожаров, - в штатах Виктория, Южная Австралия и Новый Южный Уэльс, столица которого – Сидней - крупнейший город страны. УНИАН связался с бывшей одесситкой Ларисой Цыпкаленко, более 20 лет проживающей в этом мегаполисе, и попросил рассказать о происходящем.

Пожары в Австралии сегодня одна из наиболее обсуждаемых тем в мире…

Они происходили и раньше, однако, в сравнении с сегодняшней ситуацией, это был «детский лепет на лужайке». Огонь вспыхивает в силу разных причин: человеческий фактор (единичные случаи), иногда - удар молнии, но, в основном, из-за самовозгорающихся на жаре эвкалиптов, которые содержат огромное количество масел и горят, как спички (Сидней окружен национальными парками, в которых растет много таких деревьев, - УНИАН). Возгорания происходят от искр, которые разносятся ветром на многие километры.

Усугубляется ситуация и последствиями изменения климата – сильной засухой и рекордными температурами, достигающими почти 50 градусов выше нуля. Наш бассейн высох на две трети, из-за жары дают сбой кондиционеры... Мой супруг, который родился и вырос в Сиднее, говорит, что подобного не помнит: ни такой засухи, ни масштабных возгораний…

Случается, несколько разных пожаров соединяются вместе, и пламя поглощает огромные территории, которые тушить можно только с воздуха. Аналогично – труднодоступная местность. В определенных случаях пожарные берут воду из плавательных бассейнов местных жителей: сверху «зависает» вертолет и черпает воду в своеобразную корзину… В связи с чрезвычайной ситуацией, разрешения на это от владельца не требуется – решение принимает государственный орган...

У вас сейчас много туристов?

Значительно меньше, чем обычно, хотя у нас сейчас – лето. Кто поедет туда, где горит?!... Уменьшилось количество и внутренних туристов – мы тоже не смогли поехать на отдых. В популярных для поездок местах бушуют пожары, многие дороги перекрыты.

Помимо прочего, велика вероятность того, что попадешь в «ловушку», на автомобиль может упасть пылающее дерево и пр.

Если в Сиднее все виды транспорта пока работают, то в «горящих точках» он функционирует с ограничениями или вообще стоит. Там закрыты магазины, перебои с поставкой продуктов. Имеют место единичные случаи спекуляции и даже мародерства.

Есть вымершие туристические городки. Например, сильнейший пожар принес много бед на острове Кенгуру (Южная Австралия). Полностью выгорел, в том числе, роскошный пятизвездочный отель Southern Ocean Lodge. Все уничтожено – выжженная земля...

А какова ситуация в Сиднее и окрестностях?

Пожары были пока на окраине, один сильный - в 50 км от нашего дома... Благо, их быстро потушили, распылив специальные химикаты, работали пожарные бригады, вертолеты сбрасывали пресную воду. Ведь океанскую использовать нельзя – соль приведет к безвозвратной потере всей растительности...

Национальные парки в Сиднее периодически закрыты (зависит от ситуации с пожарами), а в места, где живут люди, впускают, проверяя прописку.

Нам приходится экономить воду, пользоваться шлангами (например, для полива сада или помывки автомобиля) сейчас запрещено, набираем ее только ведрами. Из-за ограничений у нас погибло много растений, но в других местах, где ситуация очень серьезная, – еще хуже: привозят воду в бутылках, которую люди пьют, используют для приготовления пищи и для того, чтобы поить животных...

Горят фермерские хозяйства. Только в NSW (Новый Южный Уэльс, – УНИАН) погибло более 13 тыс животных, в частности, коров, овец. И, как утверждают специалисты, эта цифра может увеличиться. Сейчас фермеры обследуют уцелевших животных и хоронят погибших.

Сидней накрыл смог. Люди, страдающие заболеваниями дыхательных органов, ходят в масках. Буквально на днях умер мужчина средних лет от приступа астмы, который был вызван, как считают медики, дымом. Как-то дымка рассеялась (вероятно, это зависит от направления ветра, – УНИАН), на улицах исчезли люди в масках… В таких случаях кажется, что все нормализовалось, но вслед за этим – плохие новости от наших знакомых, проживающих в 75 км от Сиднея: на соседней с ними улице огонь уничтожил шесть жилых домов. Потом там было еще несколько пожаров - за две недели их эвакуировали трижды. И ты понимаешь, что все может измениться в любой момент…

Как людей эвакуируют? Откуда вы узнаете, что нужно, скажем так, бежать? И, если бежать, то куда?

Сразу скажу: такая масштабная эвакуация с привлечением армии и флота в Австралии проводится впервые. В некоторых «точках», спасаясь от огня и дыма, люди бегут на побережье, откуда их забирают лодками, катерами. Если о грядущей беде известно заранее, сотрудники соответствующих ведомств сообщают об этом каждой семье – стучат в двери, оставляют уведомление. Всех предупреждают об эвакуации и, если люди соглашаются покинуть дом, спрашивают, нужна ли помощь. Вот, например, человек болеет, ему тяжело ходить, он не водит машину. В таком случае за ним заедут и увезут в безопасное место.

Но бывают разные ситуации. Скажем, многие фермеры отказываются уезжать и до последнего остаются на месте – пытаются спасти домашний скот, имущество… Если человек отказывается от эвакуации, предупреждают: его жизнь в опасности и нет гарантии, что в последний момент спасатели придут на помощь – могут быть отрезаны все пути, заблокированы дороги и пр. Другими словами, отказника ставят в известность об опасности, а выбор он делает самостоятельно.

А если заранее не предупредят и об опасности станет известно слишком поздно?

Были прецеденты, когда сообщали: «Чрезвычайная ситуация. Слишком поздно эвакуироваться. Ищите убежище». А где искать? Куда бежать? Каких-то специальных убежищ, в которых население может спрятаться от пожара, у нас нет. Муж говорит, мол, надо будет продвигаться к какой-то обширной открытой площадке. У нас есть большой стадион. Уже знаю, что возьму с собой фотографии, документы, Тимошку (домашнюю собаку, – УНИАН), и «побегу» на этот стадион…

Какова судьба людей, оставшихся из-за пожаров без жилья?

В этой катастрофе проявляются разные человеческие качества, в том числе – доброта, щедрость и сострадание. Порой, эвакуируясь, люди не успевают взять даже самое необходимое. Так есть австралийцы, которые предлагают бесплатно свои дома. Делают это по собственной инициативе: приглашают пострадавших под «свою крышу» или предоставляют свободное помещение (если имеют несколько домов), пока люди не смогут вернуться домой или как-то по-другому не решат жилищный вопрос...

Огонь тушат пожарные, спасающие свои дома местные жители и волонтеры. Уже погибли трое добровольцев, в том числе двое молодых мужчин – одновременно. Они тушили огонь, когда перевернулась их машина. У них остались маленькие дети...

На днях погиб 60-летний спасатель, у которого была высокая квалификация, опыт тушения пожаров - четыре десятилетия. На него упало горящее дерево.

Правда ли, что из-за пожаров погиб уже миллиард животных, в числе которых – много коал?

Таковы предварительные данные специалистов… Действительно, погибло, пострадало много коал. Они ведь обитают на деревьях, очень медлительны и не успевают спастись. Также погибло много кенгуру и другой живности. Случается, выбравшись из горящего леса, пострадавшие звери приходят к людям за помощью, просят воду. Одни сами пьют из домашних бассейнов, других люди поят из бутылочек.

После пожаров остается выжженная земля - уцелевшим зверям нечего есть. В труднодоступные места с воздуха им сбрасывают пищу - морковь и сладкий картофель. Тысячи килограммов еды… (Операцию назвали «Скалистый кенгуру» — в честь зверей, которым первым доставили пищу, - УНИАН).

Какие настроения сейчас в Сиднее?

Массовой паники нет. Конечно, мы волнуемся - никто не знает, когда прекратятся возгорания, потушат огонь и что будет дальше. Неизвестно, что будет в перспективе с экологией, как скажется массовая гибель домашнего скота на обеспечении продуктами питания… Кроме того, что сгорело множество тех же овец, имеет место и другая проблема: огонь отрезал часть районов. Поэтому фермеры просто выливают неимоверное количество молока, так как из-за перекрытия дорог его не может забрать транспорт...

Могу лишь добавить: мы боготворим пожарных, волонтеров и молимся, чтобы пошел дождь…

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Пока неизвестно, как Зеленый континент оправится после катастрофы и какие меры будут предприняты властями, чтобы избежать (свести к минимуму) повторения таких масштабных пожаров. Фермеры, туристические компании и представители другого бизнеса понесли колоссальные убытки. Непоправимый ущерб нанесен флоре и фауне. Уже сейчас ученые утверждают: в Австралии, где за миллионы лет сложился уникальный природный мир, биоразнообразие в прежнем виде едва ли сохранится... Основной причиной трагедии специалисты называют глобальное потепление, сказавшееся на всей планете.

Лариса Козовая