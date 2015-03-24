Военные США проведут авиаразведку позиций "Исламского государства" в Тикрите
19:43, 24 марта 2015Мир
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Коалиция вооруженных сил США и их союзников начала проводить разведывательные полеты над позициями боевиков "Исламского государства" в иракском городе Тикрит.
REUTERS
США до этого не участвовали в военной операции иракского правительства в Тикрите против боевиков "Исламского государства", передает Би-би-си.
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Наступательные действия иракских военных на город за последние несколько дней замедлились.
Иракское правительство обратилось к США за помощью в проведении разведывательных полетов, но не просило нанести авиаудары по целям "Исламского государства" в Тикрите.
"Исламское Государство" контролирует значительную часть Ирака и Сирии. По оценкам ЦРУ, в рядах этой организации сражаются около 30 тыс. боевиков.
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