Военные США проведут авиаразведку позиций "Исламского государства" в Тикрите

США до этого не участвовали в военной операции иракского правительства в Тикрите против боевиков "Исламского государства", передает Би-би-си.

Читайте такжеС начала 2015 года "Исламское государство" завербовало 400 детей

Наступательные действия иракских военных на город за последние несколько дней замедлились.

Иракское правительство обратилось к США за помощью в проведении разведывательных полетов, но не просило нанести авиаудары по целям "Исламского государства" в Тикрите.

"Исламское Государство" контролирует значительную часть Ирака и Сирии. По оценкам ЦРУ, в рядах этой организации сражаются около 30 тыс. боевиков.