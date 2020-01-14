В Латвии намерены принять резолюцию против попыток "переписывания истории" со стороны РФ

Рассмотреть документ могут в ближайшие дни.

В Латвии депутаты Сейма намерены рассмотреть резолюцию, согласно которой будут осуждены попытки России переписать итоги Второй мировой войны и оккупации страны.

Как сообщает Delfi, члены коалиции договорились о подписании соответствующего заявления. В нем подчеркивается, что попытки российских должностных лиц отрицать исторические факты о причинах, ходе и завершении Второй мировой войны с целью уменьшить ответственность Советского Союза за начало войны в Европе являются неприемлемыми. По мнению "Нового Единства", Россия в некоей мере хочет уйти от ответственности за преступления, совершенные во время советского тоталитарного режима.

Рассмотрение документа в Сейме может пройти 16 января.

Поддержку данному заявлению высказал министр юстиции Латвии Янис Борданс. Он отметил, что "было бы странно, если бы Латвия не реагировала, когда Польша, Литва и Эстония уже остро отреагировали на ревизионистские заявления России".

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19 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин на встрече с бывшими лидерами стран, входивших в СССР, раскритиковал недавно принятую Европарламентом резолюцию, которая обвиняет СССР и нацистов в том, что подписание пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году способствовало Второй мировой войне. По его словам, у СССР не было иного выхода, как подписать договор с Германией, поскольку западные государства были безразличны к предложению Москвы сформировать военный альянс.

Реагируя на это, президент Литвы Гитанас Нуседа 23 декабря заявил, что Россия "всеми силами пытается переписать историю".

Как сообщал УНИАН, Латвия не намерена поднимать "территориальный вопрос" с РФ.