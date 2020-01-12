В Ираке авиабаза с американскими военными была подвергнута обстрелу, есть раненые

По базе были нанесены восемь ударов реактивными снарядами.

Иракская авиабаза Балад в районе Эд-Дуджейль (провинция Салах-эд-Дин) к северу от Багдада, на которой размещаются американские военные, подверглась ракетному обстрелу.

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Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на агентство Reuters, которое цитирует заявление ВС Ирака. В заявлении отмечается, что по базе было нанесено восемь ударов реактивными снарядами.

В заявлении отмечается, что по базе были нанесены восемь ударов реактивными снарядами.

По предварительным данным, ранения получили четыре иракца, среди которых минимум два военнослужащих.

Как сообщает полиция в провинции Салах-эд-Дин, удары были нанесены по взлетной полосе и по зоне въезда на базу.

Кто мог стоять за нападением, пока не сообщается. На фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, бывшего командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, большинство американских военнослужащих покинуло базу.