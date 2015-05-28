Линкявичюс о Жириновском: "Место таких политиков - в зоопарке"
09:59, 28 мая 2015Мир
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс не видит смысла в пустых дискуссиях по поводу разговоров депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского о том, что у Литвы нужно "забрать Вильнюс и Клайпеду".
Линас Линкявичюс / УНИАН
В ответ на вопрос BNS о высказывании Жириновского, глава МИД сказал, что место некоторых политиков в зоопарке.
"Мы не должны вовлекаться в эту дискуссию. Я уже заявлял, что место таких политиков в зоопарке. Я не вижу смысла пускаться в дискуссии такого уровня", - сказал в среду BNS министр, находящийся в Нью-Йорке, сообщает Delfi.
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Линкявичюс обратил внимание на то, что с сентября прошлого года В. Жириновский внесен в "черный список" Евросоюза, лицам из которого запрещен въезд в страны сообщества.
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