CNN: Министерство энергетики США опубликует документы об Украине

Бывший глава министерства играет одну из ключевых ролей в украинском скандале Трампа.

Министерство энергетики США начнет публиковать документы, связанные с Украиной, 28 января. Об этом ведомство договорилось с наблюдательной группой American Oversight, о чем свидетельствует совместное ходатайство в федеральный суд в Вашингтоне.

Как пишет CNN, договоренность между сторонами появилась после того, как октябре American Oversight подала иск против американского Министерства энергетики за нарушение закона о свободе информации. Стороны также договорились о двух дополнительных публикациях записей, которые состоятся 4 февраля и 16 марта.

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Согласно с судебным ходатайством, первая часть документов будет сосредоточена на коммуникации тогдашнего главы министерства Рика Перри, а также главы его кабинета Брайана МакКормака. Следующая часть будет включать данные о контактах с личным адвокатом президента США Руди Джулиани. Перри и Джулиани были ключевыми игроками в процессе импичмента Дональда Трампа, который в Конгрессе начали из-за его поведения с Украиной. Наконец, Палата представителей американского парламента обвинила действующего президента в злоупотреблении властью и создании препятствий для Конгресса.

Демократы утверждают, что Трамп злоупотреблял своим положением, когда начал кампанию давления на Украину с требованием объявить начало расследования против бывшего вице-президента Джо Байдена в обмен на 400 миллионов долларов американской военной помощи и встречу лидеров стран в Белом доме.

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После этого, согласно утверждениям демократов, он создавал препятствия для расследования, которое начал Конгресс, чтобы скрыть свое неправомерное поведение.

Министерство энергетики США не ответило CNN на запросы о комментарии. Однако, ранее ведомство отказалось от сотрудничества в соответствии с парламентской повестки и не передало связанные с Украиной документы для рассмотрения в деле об импичменте.