Байден: мы должны оценивать Россию по тому, что она делает

Вице-президент США Джо Байден считает, что Минские соглашения представляют собой хороший путь к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC).

"Мы не верим в военное решение украинского кризиса. Мы также не верим, что у России есть право поступать так, как она поступает. Мы должны построить мир", - сказал Байден и подчеркнул, что у Украины есть право защищаться.

Вице-президент США отметил, что "Минские соглашения представляют собой хороший путь к мирному урегулированию конфликта в Украине".

По его словам, "мы должны оценивать Россию по тому, что она делает, а не потому, что она подписывает".

"Европа - это основа взимодействия США с остальным миром. Вы - партнеры Америки в первую очередь, а не в последнюю очередь", - сказал Байден.

Он заявил, государства не должны повторять конфликты прошлого. "Мы должны сохранить решимость и единство в поддержке Украины", - сказал Байден.

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По словам вице-президента США, необходимо сосредоточить внимание на угрозах, стоящих перед Европой. Байден подчеркнул, что одной из главных угроз является ситуация в Украине.