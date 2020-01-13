Washington Post: Для Ирана много поставлено на кон после признания уничтожения самолета из Украины

Признание собственной вины открывает перед Тегераном дипломатические возможности, но обостряет ситуацию дома.

Утром в субботу Тегеран признал, что иранская ракета сбила украинский пассажирский самолет из-за «человеческой ошибки», убив 176 пассажиров. Это было редким признанием для авторитарного правительства, которое еще за считанные часы до признания отрицало все обвинения в свой адрес как «психологическую войну».

Для Ирана до сих пор много поставлено на кон, - пишет Washington Post. Уничтожение рейса PS 752 «Международных авиалиний Украины» произошло через четыре часа после того, как Иран обстрелял баллистическими ракетами военных США в Ираке, чтобы отомстить американцам за убийство одного из главных иранских военных стратегов генерала Кассема Сулеймани.

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В напряженный момент оператор системы ПВО иранских «Стражей исламской революции» неправильно идентифицировал пассажирский Boeing 737-800, согласно заявлениям Тегерана. Аналитики говорят, что многочисленные доказательства, связанные с авиакатастрофой, сделали все иранские возражения нежизнеспособными. Теперь Тегерану нужно рассчитать свои следующие шаги. Разные страны уже отменили свои авиасообщение с Ираном и требуют провести исчерпывающее и прозрачное расследование.

На дипломатическом уровне, по словам американского эксперта Афшона Остовара, признание вины «может открыть путь для диалога».

«Думаю, они могут это использовать в различные способы, чтобы сократить враждебность», - считает он.

Иранские чиновники одновременно попытались переложить вину на Вашингтон, указывая на напряженность, которая появилась после убийства американского генерала Сулеймани.

«Человеческая ошибка в времена кризиса, спровоцированного авантюризмом Вашингтона, привела к катастрофе», - написал в Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

Заместитель директора программы международной политики Brookings Institution Сюзан Мэлони сказала, что сомневается в намерениях Ирана изменить любую из своих позиций в регионе из-за последствий авиакатастрофы. Хотя она ожидает более «функциональную безопасность» в будущем.

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Кроме Ирана, Украина и Канада потеряли больше всего граждан из-за уничтожения украинского самолета. Президент Владимир Зеленский призвал выплатить финансовую компенсацию семьям жертв. По мнению профессора права Университета Ричмонда Карла Тобиаса, Тегеран может столкнуться с судебными исками включительно с криминальными как за вину в уничтожении самолета, так и за то, что воздушное пространство страны не было закрыто. Хотя продвигать такие обвинения будет трудно из-за юридических проблем.

При похожих обстоятельствах в 1988 году военные США по ошибке сбили рейс 655 компании Iran Air над Ормузским проливом, убив 290 человек на борту. Сначала американская сторона отрицала свою причастность, но потом признала, что военно-морской крейсер сбил самолет, приняв его за иранскую ракету. США отказались взять на себя ответственность или извиниться, чем разозлили иранцев. Иран подал иск в Международный суд. Чтобы уладить ситуацию, Вашингтон согласился выплатить 61,8 миллионов долларов семьям жертв.

Остовар считает, что Иран может оценить этот случай и попробовать сделать так, чтобы его ответ отличался от американского.

«Во всяком случае они будут пытаться сделать кого-то козлом отпущения. Кто им станет, я не знаю», - сказал эксперт.

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Но самое главное то, что иранское признание вины через считанные дни после восхваления успешной и хорошо спланированной ракетной атакой против американцев поднимает ставки дома. Иран пытался выгородить верхового лидера аятоллу Али Хаменеи, утверждая, что он узнал правду только в пятницу и потом настаивал на прозрачности. Но все это не помешало общественному гневу.

«Попытки чиновников обмануть общество – это серьезно и важно, как и сама катастрофа. Чиновники, которые обманывали СМИ, виноваты тоже. Нас всех опозорили», - написал в Twitter редактор издания Tasnim news, связанного с иранскими «Стражами исламской революции».

Такие негативные настроения даже заставили некоторых людей выйти на протест в Тегеране против Хаменеи и руководства «Стражей исламской революции». «Бессовестные», - скандировали одни. «Смерть лжецам», - выкрикивали другие. Мэлони считает, что самой большой обидой было то, что Иран использовал точную, аккуратную и умелую атаку мести без жертв, чтобы показать, что именно он подтолкнул напряженную ситуацию с США к деэскалации. А потом Тегеран продемонстрировал такое пренебрежение к жизни собственных граждан.

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Это могло оказаться созвучным с тем, что много иранцев и так чувствовали после того, как уличные протесты последних месяцев были жестоко подавлены грубой силой. Кроме того, на похоронах Сулеймани погибли люди. Кое-кто обвинил в этом правительство, которое не справилось с организацией церемонии прощания.

«Если поставить похороны Сулеймани рядом с протестами против режима, складывается впечатление, что иранцы устали как от Трампа, так и от собственных правителей, а также бесконечной трагедии их ежедневной жизни», - написал в Twitter аналитик по Ближнему Востоку Вали Наср.