В ЕС возмутились угрозами Жириновского "вернуть Вильнюс и Клайпеду"

Эти угрозы лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский озвучил во время дебатов на российском Первом канале в среду после полуночи, в которых участвовал и Вигаудас Ушацкас, сообщает delfi.

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"Когда Владимир Жириновский пригрозил "вернуть Вильнюс и Клайпеду", я потребовал официальной позиции России на предмет уважения территориальной целостности Литвы", - отметил европейский дипломат.

Он подчеркнул, что представитель министерства иностранных дел ответил ему, что это "частное мнение Владимира Жириновского".

По словам Вигаудаса Ушацкаса, об участии этого российского политика в программе он узнал всего за несколько часов до начала программы. "Я сразу же засомневался относительно своего участия в такой клоунаде, которая обычно бывает с ним. Но я сделал это из уважения к приглашению ведущего Валерия Фадеева, которое согласовывалось 5-6 месяцев (...)", сказал дипломат.

Вигаудас Ушацкас отметил, что в ходе программы Владимир Жириновский стал бросаться разного рода угрозами "вернуть Украину", а также вернуть "Вильнюс и Клайпеду, которые не принадлежат Литве". Это спровоцировало мою неизбежную реакцию, возмущение. Я сказал, что надеюсь, что это не официальная позиция России, президента Владимира Путина", - сказал посол ЕС, отметив, что эту программу смотрят миллионы людей, так что она формирует и общественное мнение.