В Нигере во время нападения исламистов погибли более 100 человек

Среди погибших 31 военный и более 80 нападавших.

Во время нападения на военную базу близ пограничного города Шинагодрар в Нигере, которое произошло 9 января, погиб 31 военный.

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Об уточненных данных о погибших в пятницу, 10 января, со ссылкой на министерство обороны Нигера сообщает информагентство dpa, передает DW.

Также сообщается, что во время атаки было убито более 80 нападавших и уничтожено большое количество мотоциклов, на которых обычно передвигаются исламисты в этом регионе во время их атак. В то же время других подробностей относительно нападения на военную базу близ Шинагодрара не сообщается.

В Нигере и соседних Мали и Буркина-Фасо активно действует ряд террористических группировок, часть из которых принадлежит к сетям таких террористических организаций, как "Аль-Каида" и "Исламское государство". При этом в последние годы интенсивность действий террористов в странах Западной Африки значительно усилилась. К примеру, если в 2016 году в Буркина-Фасо было зарегистрировано четыре нападения исламистских террористических группировок, то 2018 года таких нападений было уже 160.

Последнее масштабное нападение на военных в Нигере произошло в мае прошлого года. Тогда во время атаки на армейскую колонну, погибли 28 солдат. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".