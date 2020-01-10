Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус: У президента Трампа нет намерений вступать в войну с Ираном

*Данный материал публикуется УНИАН в рамках сотрудничества с проектом грузинской телекомпании «Starvision» на русском языке «Пограничная ZONA». Автор проекта: Егор Куроптев.

Мисс Ортагус, добро пожаловать в «Пограничную зону».

Прежде всего, могли бы вы оценить возможность настоящей горячей войны, учитывая текущий кризис между США и Ираном? Люди действительно боятся подобного развития событий.

Конечно. У президента Трампа нет намерений вступать в войну с Ираном. Он заявляет об этом абсолютно четко еще с начала работы его администрации. Он сказал две вещи. Во-первых, что хочет мирного разрешения ситуации с Ираном и не хочет войны. Во-вторых (он также сказал очень четко), что он не позволит Ирану получить ядерное оружие. И это то, на чем мы сфокусированы.

Мы предпринимаем действия… Президент предпринял действия, которые, мы верим, помогут сдерживанию Ирана. Иран много раз осуществлял провокационные атаки против США и наших союзников за прошедший год. Так было и раньше, но возьмем примеры хотя бы за прошедший год. И, конечно, в последние дни после удара по Сулеймани. Мы видим, что американские служащие были ранены. Американские граждане были убиты. Мы видели новые атаки на посольство США. Поэтому мы решили, президент Трамп решил, предпринять шаги, которые, как мы считаем, сдержат Иран от новых агрессивных действий. И мы надеемся, что это сдержит Иран от последующих неумных шагов.

Убийство Сулеймани широко обсуждается и многими воспринимается как незаконный акт агрессии и нарушение международного права. Российские спецслужбы убивают людей в Великобритании. Американцы – в Ираке. В чем разница?

Эти вещи абсолютно невозможно сравнивать, и вы сейчас очень многое сказали с точки зрения фактов неверно. Поэтому, для начала, я хочу обратить на это внимание. Прежде всего, это не было убийством, как вы это описали. Убийства политических деятелей… В США есть закон против таких вещей, так что это не то, что произошло в Ираке.

Касем Сулеймани был признан террористом Соединенными Штатами и, что более важно, Советом Безопасности ООН. Весь мир признает, что Касем Сулеймани был террористом. Как делали и администрация президента Буша, и администрация президента Обамы, президент Трамп принял решение устранить террориста. Так что связывать действия президента Трампа с отвратительными действиями России за границей – это варварское и абсолютно неуместное сравнение.

Да, но США отказываются выводить войска из Ирака, когда об этом попросили. Парламент Ирана утвердил резолюцию, в которой армия США и Пентагон названы террористами. Какая по этому поводу позиция у США?

Попытки Иранского парламента гоняться за США, назначая террористами, все в мире воспринимают как шутку. С юридической точки зрения такие вопросы могут подниматься только на совете Безопасности ООН, где все страны-члены должны голосовать, чтобы дать США подобное обозначение. Большая разница.

Что касается Ирака, это более сложная тема. Я хочу напомнить, что парламент Ирака принял резолюцию, они не принимали закона. Исполняющий обязанности премьер-министра Абдул-Махди подал в отставку. Он возглавляет переходное правительство. Поэтому остается много непонятного касательно резолюции, которую парламент принял без участия суннитских и курдских депутатов.

Считают ли США Сулеймани врагом государства и, если да, почему отношение к его убийству настолько разное даже среди элит в США?

Конечно, он враг США. Поэтому он был устранен с поля боя.

Говоря о реакции в США, мы видим огромную поддержку от многих членов Конгресса и большого числа американцев, которые понимают, что Сулеймани был одним из главных террористов в мире. Он в ответе за убийства большего числа американцев, чем любой другой террорист, кроме Усамы Бен Ладена. В демократических странах, конечно, всегда есть люди, которые не согласны с политическим курсом. Есть люди, которые хотят следовать другому курсу в США, потому что мы демократическая страна. Люди имеют разные мнения, они их выражают, спорят. Чего вы не увидите в России, к примеру.

Вы считаете, что разные мнения в США в связи с событиями в Ираке – это внутренний политический процесс?

Госсекретарь Помпео выступал в Госдепартаменте и говорил на эту тему. Прошлая администрация выбрала другую политику в отношении Ближнего Востока. В целом, не только по Ирану. Они выбрали уйти с Ближнего Востока. Они выбрали не быть лидирующей силой на Ближнем Востоке. Они выбрали курс на имплементацию ядерной сделки с Ираном, благодаря которой режим получил миллиарды долларов. Как мы видели, режим не тратил эти деньги на свой народ. К сожалению. Они выбрали забрать эти деньги и спонсировать «Хезболла», хуситов, иранские силы по всему региону. Они выбрали поддерживать терроризм против своего народа. Поэтому мы видим протест народа Ирана, народа Ирака и Ливана.

Россия и Китай открыто поддерживают Иран. Турция и Европа тоже не очень рады этой ситуации. Как вы оцениваете реакцию Европы и есть ли у США союзники в этой войне?

Я не соглашусь с посылом вашего вопроса. Важно отметить, что Россия и Китай являются членами Совбеза ООН и они участвовали в голосовании, которым Касем Сулеймани был признан террористом.

Что касается Европы, я напомню о заявлении Европейской тройки (Германия, Франция, Великобритания), которое нас очень воодушевило. Все понимают угрозу, которая исходила от Касема Сулеймани. Германия очень прямо это заявила. Наш спецпредставитель по Ирану Брайан Хук сделал брифинг для наших партнеров по НАТО накануне. Мы в постоянном контакте с нашими союзниками. Мы очень близко работаем с нашими союзниками по этой теме и по другим.

Единство остается сильным?

Смотрите, это наши самые близкие союзники в мире. Не только наши партнеры по НАТО, но и союзники, с которыми мы делимся разведданными, с которыми мы вместе работаем против разных угроз, будь то угроза от России, или от Китайской коммунистической партии, или ИГИЛ… Наше сотрудничество не сводится к одной теме. Это очень сильные отношения, прошедшие испытание временем. И мы продолжим работать в этом направлении.

Большое спасибо.

Конечно.

Егор Куроптев

***

«Пограничная ZONA»

Playlist проекта на Youtube

Егор Куроптев – российский медиа менеджер и журналист, с 2012 года живет в Грузии и освещает темы, связанные с грузино-российской войной. В 2017 году на базе телеканала “Starvision" запустил авторский независимый телепроект в Грузии на русском языке "Пограничная ZONA". Цель проекта – продвижение евроатлантической интеграции страны, противодействие пропаганде и распространение правды для русскоязычной аудитории в Грузии, России, Украине и других странах о войне 2008 года, оккупации, войне в Сирии, аннексии Крыма и войне на востоке Украины.