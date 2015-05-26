Меркель признана самой влиятельной женщиной мира по версии Forbes

Об этом сообщает американский деловой журнал Forbes в своем ежегодном рейтинге ста самых влиятельных женщин мира, передает ZN.UA.

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Канцлер Германии заняла верхнюю строчку в пятый раз подряд. Всего за время существования рейтинга Ангела Меркель поднималась на вершину списка 10 раз.

Вторую строчку в рейтинге Forbes заняла бывший госсекретарь США и кандидат на пост президента Хиллари Клинтон.

На третьем месте Мелинда Гейтс - соучредитель и сопредседатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс, на четвертом - глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, на пятом – генеральный директор General Motors Мэри Барра.

В первую десятку Forbes также вошли глава МВФ Кристин Лагард, президент Бразилии Дилма Руссефф, член совета директоров Facebook Шерил Сэндберг, глава YouTube Сьюзен Уожсики, а также первая леди США Мишель Обама.