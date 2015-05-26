В Иране организовали конкурс карикатур о преступлениях "Исламского государства"

В Иране организовали конкурс карикатур на террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на The Independent.

Для участия в нем пригласили карикатуристов и мультипликаторов со всего мира. Отобранные работы покажут на выставках в четырех культурных центрах Тегерана. Победитель станет известен 31 мая.

Основная тема конкурса - преступления, совершенные джихадистами. В настоящее время организаторы получили более 800 работ, из которых уже отобрали 280. Их география распространяется свыше чем на 40 стран, в том числе Бразилию, Австралию и Индонезию. Инициатива финансируется тегеранской городской администрацией.

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Секретарь конкурса Мохаммед Хабиби отметил, что некоторые иностранные авторы приезжали в Тегеран, но были вынуждены делать это инкогнито из соображений безопасности. "Сегодня каждый в мире знает об ИГ и о том, какие на их счету преступления против человечества, искусства и культуры. Долг художника - повысить осведомленность общества об этой группе", - отметил Хабиби.

"Исламское государство" (ранее "Исламское государство Ирака и Леванта") - радикальная организация, созданная в 2006 году в Ираке путем слияния ряда экстремистских группировок под эгидой местного отделения "Аль-Каиды". С 2013 года группировка разорвала отношения с "Аль-Каидой" и самостоятельно включилась в гражданскую войну в Сирии. Летом 2014 года ИГ установило контроль над значительными территориями Сирии и Ирака, а также провозгласило там халифат со столицей в Мосуле. США, возглавляющие международную коалицию против исламистов, 8 августа начали военные действия против экстремистов в Ираке. В сентябре они приступили к нанесению воздушных ударов по целям ИГ в Сирии.