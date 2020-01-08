Трамп и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Ираке и Иране

Стороны договорились поддерживать дальнейшие контакты.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во вторник, 7 января, обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг Ирана и Ирака.

Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Отмечается, что Меркель и Трамп вечером во вторник обсудили напряженную ситуацию вокруг Ирана и Ирака, а также текущую ситуацию в Ливии и политические усилия по разрешению конфликта в этой стране.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента Дональда Трампа ракетным ударом убили Сулеймани.

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Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.

Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала "террористическим актом".

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью" за убийство Сулеймани.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны после ликвидации Сулеймани.

7 января, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Иран рассматривает 13 вариантов мести США за убийство генерала.