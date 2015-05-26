Россия подтвердила договоренность с Ираном о поставках ракет С-300

Об этом заявил журналистам заместитель секретаря Совбеза РФ Евгений Лукьянов, сообщает ТАСС.

"Решение о поставке уже принято. Насколько я понимаю, время для поставки еще не наступило", - сказал он.

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Лукьянов пояснил, что некоторое время потребуется для согласований деталей исполнения этого решения.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель главы МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян проинформировал, что Тегеран и Москва договорились о поставках ракетных комплексов С-300.

"Поставка произойдет "при первой возможности", - заявил заместитель главы МИД Ирана после переговоров с российским коллегой Михаилом Богдановым.

На тот момент в России информацию не подтверждали.

Напомним, в 2005 году Россия договорилась с Ираном о поставке как минимум пяти зенитно-ракетных систем среднего радиуса действия С-300 ПМУ-1 на сумму более 800 млн долл. В случае невыполнения контракта предусматривалась выплата неустойки в размере 300-400 млн долларов. В сентябре 2010 г. Дмитрий Медведев, который занимал тогда пост главы государства, ввел запрет на поставку в Иран С-300 в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН, которая ограничивает поставку Ирану современных вооружений. Россия вернула Ирану перечисленные ранее в качестве предварительной оплаты денежные средства в размере 166,8 млн долл.

США не раз заявляли о неприемлемости поставок в Иран комплексов С-300.



