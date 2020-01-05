В Ливии ударили по военной академии: погибло 28 курсантов
В столице Ливии Триполи в результате авиаудара по военной академии погибли по меньшей мере 28 курсантов.
Об этом сообщается на сайте медиа-сети Al Jazeera.
По словам представителя министерства здравоохранения признанного ООН ливийского правительства национального согласия Амина аль-Хашеми, в результате атаки были ранены еще несколько десятков человек.
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Он отметил, что в момент авиаудара курсанты как раз собирались на парадной площадке, чтобы отправиться в свои общежития.
Правительство национального согласия считает ответственным за атаку ливийскую национальную армию.
Как сообщал УНИАН, в Ливии работают признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Фаизом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани.
Восточное правительство поддерживает генерал Халифа Хафтар, который с апреля 2019 ведет наступление на Триполи.
12 декабря он приказал начать "решающую битву" для захвата Триполи.
2 января 2020 года на внеочередном заседании парламент Турции принял законопроект, позволяющий по просьбе Триполи направить войска в Ливию для помощи в противостоянии возглавляемой Хафтаром ливийской национальной армии. Это вызвало недовольство со стороны так называемого восточного правительства.