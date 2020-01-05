В Ливии ударили по военной академии: погибло 28 курсантов

Кроме того, в результате атаки были ранены еще несколько десятков человек.

В столице Ливии Триполи в результате авиаудара по военной академии погибли по меньшей мере 28 курсантов.

Об этом сообщается на сайте медиа-сети Al Jazeera.

По словам представителя министерства здравоохранения признанного ООН ливийского правительства национального согласия Амина аль-Хашеми, в результате атаки были ранены еще несколько десятков человек.

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Он отметил, что в момент авиаудара курсанты как раз собирались на парадной площадке, чтобы отправиться в свои общежития.

Правительство национального согласия считает ответственным за атаку ливийскую национальную армию.

Как сообщал УНИАН, в Ливии работают признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Фаизом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани.

Восточное правительство поддерживает генерал Халифа Хафтар, который с апреля 2019 ведет наступление на Триполи.

12 декабря он приказал начать "решающую битву" для захвата Триполи.

2 января 2020 года на внеочередном заседании парламент Турции принял законопроект, позволяющий по просьбе Триполи направить войска в Ливию для помощи в противостоянии возглавляемой Хафтаром ливийской национальной армии. Это вызвало недовольство со стороны так называемого восточного правительства.