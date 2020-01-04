В США отрицают причастность к новым авиаударам в Ираке

Заявление по поводу этого распространил представитель Вооруженных Сил Соединенных Штатов.

Представитель Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки Майлз Каггинз заявил, что коалиция не наносила авиаудар на севере Багдада, из-за которого погибли шесть человек.

Читайте такжеПостпред Ирана в ликвидации генерала Сулеймани: США начали войну, будет местьОб этом он написал в Twitter.

«Коалиция не проводила авиаудары вблизи района Таджи (север Багдада) в последние дни», – отметил Каггінз.

Как сообщал УНИАН, по информации СМИ, минувшей ночью был нанесен удар по колонне шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааб», в которой также передвигались медики. По предварительным данным, минимум шесть человек погибли.