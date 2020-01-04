НАТО приостановил миссию в Ираке после ликвидации генерала Сулеймани

Миссия НАТО в Ираке обучает местные силы безопасности предотвращению возврата террористической группировки «Исламское государство».

Североатлантический альянс приостановил свои учебные миссии в Ираке после ликвидации США иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление представителя альянса на i24News.

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Отмечается, что миссия НАТО в Ираке обучает местные силы безопасности предотвращению возврата террористической группировки «Исламское государство».

Североатлантический альянс назвал причиной приостановки миссии растущую нестабильность в стране после авиаударов США.

Ранее Швеция приостановила миссию с тренировки иракских военных после смертельного авиаудара США, вследствие которого погиб ведущий иранский генерал.

Как ранее сообщал УНИАН, 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил Касем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.