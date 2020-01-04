Швеция приостановила военную миссию в Ираке после ликвидации Сулеймани

У Швеции 70 солдат и офицеров в Ираке на американской военной базе в нескольких километрах к северу от Багдада.

Швеция приостановила миссию по тренировке иракских военных после смертельного авиаудара США, в результате которого погиб ведущий иранский генерал.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Читайте такжеЛиквидация Сулеймани: США усиливают меры безопасности на иракских базахШвеции 70 солдат и офицеров в Ираке на американской военной базе в нескольких километрах к северу от Багдада. Сейчас принято решение о прекращении военных действий в этом районе.

«Это из-за того, что там сейчас напряженная обстановка. Именно поэтому мы решили сделать перерыв в миссии», – заявила Кристина Сваан, сотрудница отдела информации шведских вооруженных сил.

Шведские инструкторы занимаются обучением иракских сил обороны.

В вооруженных силах Швеции не стали уточнять, что означает перерыв для персонала и возможно ли возвращение военных на родину.

Как ранее сообщал УНИАН, 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.