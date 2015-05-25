Россияне в Латвии раскритиковали имя Елена и украинскую политику (видео)

«Вы наркоман в другом плане...» «Вы из Украины? Так вас плохо учат истории в школе!»«Повторяете, как попугаи – агрессия, аннексия – за Америкой»Літні прихильники Путіна у Ризі прийшли розповіти про фашистів в Україні. Послухайте...