Россияне в Латвии раскритиковали имя Елена и украинскую политику (видео)
19:43, 25 мая 2015Мир
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Группа пророссийски настроенных жителей Латвии рассказала украинскому журналисту о наркотиках на Майдане, неприемлемости имени Елена, законности аннексии Крыма и незаконности защиты Украины.
Кадр из видео
Соответствующая видеозапись выложена на странице в Facebook канала Громадське ТБ.
Фигуранты видео собрались в Риге пикетировать саммит Восточного партнерства ЕС, прошедший 21-22 мая.
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