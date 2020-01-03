The Economist: В 2020 году Instagram станет новым фронтом для пропаганды

Социальная сеть уже привлекает больше пользователей, чем Facebook, при этом у нее меньше предохранителей от дезинформации.

Facebook был питомником сумасшедших политических статей и теорий заговора еще за долго до президентских выборов в США в 2016 году. Социальная сеть оптимизирована для повышения "привлечения". Она поощряет людей продолжать листать страницы, кликать и комментировать, продвигая контент, который вызывает более сильные впечатления.

Однако, понадобилось разоблачить массивную кампанию России по распространению пропаганды, чтобы политики, журналисты и пользователи Facebook начали замечать риски, которые это влечет за собой, - пишет The Economist. Нечто подобное произойдет с выборами в 2020 году. Но на этот раз в Instagram (который тоже принадлежит Facebook). Популярность этой социальной сети резко усилилась после 2016 года. Одна из причин в том, что люди устают от загроможденного интерфейса Facebook и громоздкого контроля приватности. Instagram предлагает красивые фото и им легко пользоваться.

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Его популярность также усилило нововведение в конце 2016 года - Stories. Это параллельная лента фото и видео, которые исчезают через день. Если пользователи тщательно модерируют свою "сетку" на странице, чтобы как можно лучше представить свою жизнь, Stories дали им право немножко пошалить, зная, что сообщение не задержатся в их профайле на долго.

В июне 2016 года в Instagram было 500 миллионов пользователей. Через два года их уже был миллиард. Около половины членов Конгресса США и три четверти сенаторов имели страницу в этой социальной сети. Можно спокойно допустить, что сейчас эти цифры значительно большие. Более того, вовлеченность пользователей заоблачная. Десятая по популярности страница Instagram получает в три раза больше заходов ежедневно, чем самая популярная страница в Facebook, согласно данным сайта Axios.

Stories изменили Instagram. Они соединили текст с визуальной средой. Они дали пользователям возможность распространять публикации других более легко. Это сочетание текста и распространения, а также большая пользовательская база сделали Instagram более похожим на Facebook и привлекательным для пропагандистов. Лучше всего то, что он до сих пор считается местом безвредных фото закатов, чашек с кофе и привлекательных молодых "лидеров мнений", которые скручивают губки "уточкой". Все это понижает осторожность пользователей.

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Но политики уже давно заразили Instagram. Его роль в избирательной кампании 2016 года в США была недооценена, о чем свидетельствует отчет Комитета Сената по вопросам разведки. В нем отмечается, что в 2017 году пропаганда в России перешла в Instagram после того, как СМИ сообщили об их деятельности в Facebook и Twitter. Отчет Университета Нью-Йорка предостерегает, что во время выборов в США в 2020 году Instagram станет "привлекательным механизмом для тех, кто хочет распространить дезинформацию на основе мемов". Поэтому российское вмешательство, сгенерированные дома сплетни и теории заговора "все больше процветают в Instagram".

В конце концов, в социальной сети уже есть страницы, посвященные проблемам, которые поляризуют, таким как политические мемы или вакцинация. Алгоритм подбирает для подписчиков другие подобные страницы похожим образом, как и в Facebook.

После 2016 года Facebook связался с агентствами, которые искали фейки, нанял тысячи модераторов контента и пытался сократить распространение вредных материалов. Но в его меньшей социальной сети, которая активно растет, меньше подобных предохранителей.